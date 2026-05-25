В Рязанской области сгорели три сарая

Пожар случился 22 мая в селе Елино Захаровского округа. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 16.40. Отмечается, что огонь охватил три хозпостройки. На месте работали два пожарных расчета. Деревянные сараи, обшитые железом, полностью сгорели. Уточняется, что постройки были заброшены и не использовались. Причины случившегося устанавливаются.