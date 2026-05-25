В Рязанской области открыли горячую линию по защите прав потребителей туруслуг

Для жителей Скопинского округа организовали горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. Об этом сообщает «Скопинский вестник». Отмечается, что на вопросы по теме готовы будут ответить филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Линия будет доступна с 25 мая по 7 июня с 9:00 до 15:00. Звонить по телефону: 8 (49156) 2-24-30.