В Рязани жители обеспокоены едким запахом неизвестного вещества и отсутствием информации от властей

По словам очевидцев, 23 мая примерно с 22:10 в районе Горрощи появился плотный устойчивый запах, похожий на перегоревшую краску. Люди не знают, что это, откуда и чего ждать. Жители просят оповестить население, объяснить, как обезопасить себя и близких.

В Рязани жители обеспокоены едким запахом неизвестного вещества и отсутствием информации от властей. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, 23 мая примерно с 22:10 в районе Горрощи появился плотный устойчивый запах, похожий на перегоревшую краску. Люди не знают, что это, откуда и чего ждать. Жители просят оповестить население, объяснить, как обезопасить себя и близких.