В Рязани восстановили электричество после аварии на линии

22 мая в 15:15 из-за повреждения кабеля без света остались жители улиц Введенская, Горького, Радищева, Свободы, Фрунзе, Полевая, Пролетарская, а также Спортивного переулка. Уже в 15:37 электроснабжение полностью восстановили.

В Рязани восстановили электричество после аварии на линии. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.

22 мая в 15:15 из-за повреждения кабеля без света остались жители улиц Введенская, Горького, Радищева, Свободы, Фрунзе, Полевая, Пролетарская, а также Спортивного переулка. Уже в 15:37 электроснабжение полностью восстановили.