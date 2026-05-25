В Рязани в День пропавших детей волонтеры «ЛизаАлерт» провели акцию в ТЦ

В Международный день пропавших детей, 25 мая, волонтеры «ЛизаАлерт» в ТРЦ «Премьер» раздали листовки с «Безвредными советами», как не потеряться детям и как реагировать родителям в таком случае. На месте побывала корреспондент «РЗН. Инфо». По словам волонтера Кристины, в 2025 году в Рязанской области отряд получил 49 заявок на поиск детей. При этом, как уточнила собеседница, одна заявка не всегда означает одного ребенка — в ней могут фигурировать несколько человек. Из этих 49 случаев 48 завершились статусом «найден жив», одного ребенка нашли погибшим.

Как рассказала волонтер, причины пропаж различаются в зависимости от возраста. Подростки чаще уходят из дома сознательно, тогда как дети младшего возраста могут просто «убежать в свой мир» — увлечься игрой, отстать от взрослых в толпе.

Кристина также отметила, что среди трагических случаев с малышами чаще всего фигурирует вода — поэтому правило «не подходить к водоемам без взрослых» волонтеры повторяют особенно настойчиво.

В листовках, которые раздавали в ТРЦ, собраны простые, но выверенные опытом правила. Например, в торговом центре, аэропорту или на вокзале действует правило трех «О»: остановись, оглянись, окрикни. Если это не помогло, нужно обратиться к кассиру или взрослому с ребенком и сообщить, что ты потерялся. Если ребенок остался на остановке, а взрослый уехал, важно ему объяснить, что не надо никуда уходить — за ним обязательно вернутся. В лес без сопровождения взрослых ходить не стоит, а если поход запланирован — лучше надеть яркую непромокаемую одежду.

Как пояснила Кристина, заявку на поиск может подать любой неравнодушный человек — не обязательно родственник. После обращения на горячую линию 8 (800) 700-54-52 информация передается информационному координатору, назначается старший на месте, и на поиски выезжают волонтеры.

При этом, по словам собеседницы, на детские заявки всегда мобилизуется больше сил — иногда к поискам подключаются люди из соседних регионов.

Федеральная статистика «ЛизаАлерт» по детям от 0 до 17 лет за 2025 год выглядит следующим образом: всего поступило 11 тысяч 162 заявки, из них 10 тысяч 103 ребенка найдены живыми, 254 найдены родственниками самостоятельно, 91 не найден, 49 случаев остаются со статусом «не найден» на конец отчетного периода.

Как уточнила волонтер, школы и детские сады могут обратиться на горячую линию отряда, чтобы организовать профилактическую беседу. Волонтеры придут лично, проведут онлайн-эфир или раздадут памятки — главное, чтобы дети и родители знали простые правила безопасности.

Акция в ТРЦ «Премьер» пройдет с 14:00 до 18:00. Параллельно в соцсетях «ЛизаАлерт» и партнеров размещены профилактические материалы, включая социальный ролик, созданный совместно с Ресурсным центром «Добро. рф», в котором использованы обрывки реальных звонков на горячую линию отряда.