В Рязани УК заставили осушить и продезинфицировать подвал дома на Соколовской

Госжилинспекция Рязанской области провела проверку в доме № 3, корп. 2 по, улице Соколовской. Управляющей организации ООО «Чапаева» выдали предписание: откачать воду из технического подполья, высушить помещение и обработать его дезинфицирующими средствами. Кроме того, за плохое содержание общего имущества инспекция готовит документы для привлечения компании к административной ответственности.

