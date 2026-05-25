В Рязани у троих пациентов заподозрили меланому после акции в кожно-венерологическом диспансере

Об этом сообщили в пресс-службе минздрава по региону.

В Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере прошла акция в честь Дня диагностики меланомы. На прием пришли 50 человек. Каждому сделали осмотр родинок и новообразований, а при необходимости — дерматоскопию (осмотр с увеличением). В итоге троих участников с подозрительными образованиями направили к онкологу для более детального обследования.

Фото: минздрав Рязанской области.