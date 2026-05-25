В Рязани супругов из Подмосковья будут судить за обслуживание сетей связи для украинских мошенников

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины из Долгопрудного и его 46-летней жены. Их обвиняют в незаконном обеспечении работы оборудования для пропуска телефонного трафика в составе организованной группы.

По версии следствия, в мае 2025 года мужчина, ранее судимый за разбой, через мессенджер связался с кураторами из Украины, которые занимаются телефонным мошенничеством против россиян. Он согласился обслуживать узлы связи и привлек к делу жену (тоже с судимостью за присвоение). Супруги приехали в Рязань, арендовали четыре квартиры, получили и самостоятельно купили спецоборудование — SIM-банки, VoIP-шлюзы, ноутбуки, роутеры, а также почти 3 тыс. SIM-карт. Все это позволяло одновременно пропускать огромное количество звонков мошенников.

В сентябре 2025 года их накрыли сотрудники УМВД и УФСБ по Рязанской области. Технику изъяли. Сейчас дело с обвинительным заключением передано в суд. Фигурантам грозит до 6 лет колонии.

Фото: УМВД по Рязанской области.