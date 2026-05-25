В Рязани произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

24 мая, около 01:00, вблизи дома № 5 по проезду Шабулина 30-летний житель Скопинского района потерял контроль над транспортом. Мотоцикл на скорости врезался в опору освещения. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Пассажир, 34-летний мужчина, получил серьезные травмы, его срочно доставили в медучреждение для оказания помощи. Отмечается, что у водителя не было прав, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.