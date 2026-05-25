В Рязани на 12 площадках пройдут праздники ко Дню защиты детей
30 и 31 мая, а также 1 июня в Рязани отметят День защиты детей. Для детей и родителей подготовили спектакли, концерты, благотворительный забег, игровые программы и фестивали. Мероприятия пройдут в Нижнем городском саду, лесопарке, ЦПКиО, парке Дворца Первых, библиотеках, Дворце молодежи, КДЦ «Октябрь» и на других площадках.

В Рязани на 12 площадках пройдут праздники ко Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

30 мая (суббота)

  • 11:00-14:00 — детский праздник «Рязань — детям» (Нижний городской сад)

31 мая (воскресенье)

  • 09:00-13:00 — благотворительный забег «Спорт во благо», фестиваль детства (лесопарк)

  • 12:00 — праздник детства (Зелёный театр, ЦПКиО)

  • 13:00-17:00 — фестиваль Движения Первых (парк Рязанского Дворца Первых)

  • 17:00 — праздник «Пусть всегда буду Я!» (площадь перед ДК «Приокский»)

1 июня (понедельник)

  • 11:00 — праздник «Навстречу солнцу!» (Центральная детская библиотека)

  • 12:00 — детский спектакль (ЦГБ им. Есенина)

  • 13:00 — игровая программа «День детских удовольствий» (библиотека-филиал № 12)

  • 17:00 — праздник в День защиты детей (уличная сцена Рязанского Дворца молодёжи)

  • 17:30 — концерт «Добро пожаловать в детство» (площадь перед МКЦ)

  • 18:00 — детская программа «Здравствуй, лето — праздник детства» (летняя эстрада КДЦ «Октябрь»)

  • 18:00 — музыкально-просветительская программа «Сказки народов России» (ступени филармонии в Нижнем городском саду).

Возрастное ограничение 0+.