В Рязани из-за глубокой коррозии полностью заменят аварийный водопровод на пересечении Сенной и Первомайского проспекта

В Рязани из-за глубокой коррозии полностью заменят аварийный водопровод на пересечении Сенной и Первомайского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

На перекрестке улиц Сенная и Первомайский проспект прорвало центральную трубу. Когда специалисты начали ремонт, они обнаружили, что металл сгнил насквозь. Чтобы вода постоянно была у жителей и авария не повторилась, коммунальщики решили не латать дыру, а заменить весь участок трубы диаметром 400 мм.

Работы идут круглосуточно 25 и 26 мая. Как только закончат — приведут в порядок раскопанную территорию.