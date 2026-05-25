По данным следствия, ночью 23 мая 2025 года 48-летний мужчина выпивал с гражданской женой. Они поссорились, женщина легла спать. Он взял нож и ударил ее несколько раз. Она скончалась на месте. Подозреваемый сбежал, но его быстро поймали. Он признал вину. Суд отправил его под стражу.

В Рязани арестовали мужчину, который зарезал свою спящую сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Фото: СК РФ по Рязанской области.