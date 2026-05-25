В Рязани активисты расчистили руины бывшей церковно-приходской школы в селе Ижевское

Жители села Ижевское убрали заросли американского клена у здания бывшей церковно-приходской школы на улице Советской. Раньше здесь стояла Покровская церковь, её снесли в 60-х годах. Теперь эта территория — часть проекта «Ижевский берег» для всероссийского конкурса Минстроя. Архитекторы хотят сделать Покровский сквер, а само здание законсервировать и превратить в выставочное пространство под открытым небом.

В Рязани активисты расчистили руины бывшей церковно-приходской школы в селе Ижевское. Об этом сообщили в пресс-службе главархитектуры по региону.

Жители села Ижевское убрали заросли американского клена у здания бывшей церковно-приходской школы на улице Советской. Раньше здесь стояла Покровская церковь, её снесли в 60-х годах. Теперь эта территория — часть проекта «Ижевский берег» для всероссийского конкурса Минстроя. Архитекторы хотят сделать Покровский сквер, а само здание законсервировать и превратить в выставочное пространство под открытым небом.

Фото: главархитектура Рязанской области.