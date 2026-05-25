В России в 2027 году появятся единые учебники по информатике

Единые государственные учебники по информатике для учеников 10-11-х классов появятся в 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Как подчеркнул Кравцов, новые учебники планируют включить в федеральный перечень уже в 2027 году, после чего старшеклассники смогут начать обучение по ним.

Следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7-9-х классов.

В Минпросвещения отметили, что содержание новых пособий будет соответствовать федеральным образовательным стандартам и программам, включая базовый и углубленный уровни изучения предмета.