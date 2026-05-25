В России упростили порядок отстранения пьяных водителей — теперь стало меньше документов

Владимир Путин подписал закон, который сокращает количество бумаг при оформлении нетрезвых автомобилистов. Раньше инспекторы составляли от трех до пяти документов. Теперь отдельный протокол об отстранении от управления можно не писать — достаточно отметки в акте освидетельствования. Аналогично и при задержании машины: запись разрешили вносить в протокол о правонарушении. Это сэкономит полиции около 33,6 тысячи рабочих часов в год и уменьшит расходы на бланки.