В России предложили увеличить скорость на дорогах с помощью ИИ

С соответствующей инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, за последние годы машины стали безопаснее, тормозные системы — эффективнее, а скоростные лимиты на многих остались ещё с прошлых десятилетий. Шапарин выразил мнение, что ограничения часто занижены, из-за чего водители их игнорируют и ориентируются на «порог без штрафа» в +20 км/ч. В итоге те, кто едет строго по правилам, становятся помехой потоку и нередко сталкиваются с агрессией, что повышает риск ДТП, добавил автор инициативы. Глава НАС предложил провести аудит дорог с помощью ИИ.

В России предложили увеличить скорость на дорогах с помощью ИИ. Об этом сообщил 25 мая SHOT.

С соответствующей инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, за последние годы машины стали безопаснее, тормозные системы — эффективнее, а скоростные лимиты на дорогах остались ещё с прошлых десятилетий.

Шапарин выразил мнение, что ограничения часто занижены, из-за чего водители их игнорируют и ориентируются на «порог без штрафа» в +20 км/ч. В итоге те, кто едет строго по правилам, становятся помехой потоку и нередко сталкиваются с агрессией, что повышает риск ДТП, добавил автор инициативы.

Он также отметил, что в отдельных случаях на одной и той же дороге ограничения выглядят противоречиво: для авто может быть установлен лимит в 10 км/ч, тогда как для средств индивидуальной мобильности — до 25 км/ч.

Глава НАС предложил провести аудит дорог с помощью ИИ. Он считает, что система сможет проанализировать трафик, аварийность и состояние трасс и определить, где ограничения можно повысить без ущерба для безопасности.

Соответствующее обращение направлено председателю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину.