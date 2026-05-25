В Пронском округе без горячей воды остались четыре дома, еще в 48 напор и температура ниже нормы

На 25 мая без горячего водоснабжения полностью сидят жители домов на улице Строителей (41, 37, 30Д) и проспекте Смирягина (23). В 48 домах на улицах Строителей, Комсомольской, в микрорайоне Д, воду дали по временной схеме — она чуть теплая и идет слабой струей. Аварийные бригады работают круглосуточно, обещают доделать ремонт и вернуть нормальное давление с температурой.