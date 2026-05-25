В Омске подросток прыгнул с моста на спор и утонул

Подросток пропал вечером 16 мая в Иртыше в районе нефтебазы в Кировском округе. Отмечается, что к поискам хотели привлечь дроны, но не смогли получить на это разрешение.

В Омске подросток прыгнул с моста на спор и утонул. Об этом сообщил портал NGS55.RU.

Со ссылкой на одного из волонтеров отмечается, что тело мальчика нашли 24 мая.

«Сегодня около 10.00 часов тело подростка обнаружили волонтеры. Из воды погибший извлечен в районе дома 13 на улице Маслова», — уточнили NGS55.RU в пресс-службе УМВД.

В региональном следкоме заявили, что следователи работают на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: СУ СКР по Омской области.