В Минтруде разъяснили условия увольнения подростков. Об этом сообщило издание ТАСС.

В ведомстве сообщили, что работодатель может уволить несовершеннолетнего сотрудника по своей инициативе только после одобрения государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Исключение — ликвидация компании или закрытие ИП.

Также в Минтруде напомнили: подросток до 14 лет может работать только в сфере творчества или спорта, с 14 лет — на легких работах с согласия родителей, а с 15 лет — заключать трудовой договор самостоятельно, но тоже на легкий труд. С 16 лет никаких дополнительных разрешений не нужно.