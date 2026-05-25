В МИД РФ призвал иностранцев срочно покинуть Киев из-за ответных ударов по объектам ВПК

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие педуниверситета в Старобельске (ЛНР). В Москве назвали это нацистским террористическим актом и заявили, что чаша терпения переполнена. В ответ Вооруженные силы России начинают системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Поскольку эти объекты разбросаны по всему городу,

В МИД РФ призвал иностранцев срочно покинуть Киев из-за ответных ударов по объектам ВПК. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие педуниверситета в Старобельске (ЛНР). В Москве назвали это нацистским террористическим актом и заявили, что чаша терпения переполнена.

В ответ Вооруженные силы России начинают системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Поскольку эти объекты разбросаны по всему городу, МИД РФ предупредил иностранных граждан (включая дипломатов и сотрудников международных организаций) как можно скорее покинуть столицу Украины.

Жителям Киева посоветовали держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.