В Госдуме предложили ввести для молодоженов обязательный оплачиваемый отпуск

Депутат Сергей Миронов предложил ввести обязательный пятидневный оплачиваемый отпуск для молодоженов. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ будут рассмотрены парламентом в понедельник. В пояснительной записке к законопроекту указано, что работникам, вступающим в брак, будет предоставляться отпуск продолжительностью пять календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка. Миронов подчеркнул, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан и поддержку молодоженов. Он отметил, что действующее законодательство позволяет брать пятидневный отпуск в случае регистрации брака, но только за свой счет, что создает дополнительные финансовые трудности для новобрачных.

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести обязательный пятидневный оплачиваемый отпуск для молодоженов. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ будут рассмотрены парламентом в понедельник. Об этом пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что работникам, вступающим в брак, будет предоставляться отпуск продолжительностью пять календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка.

Миронов подчеркнул, что данный законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан и поддержку молодоженов. Он отметил, что действующее законодательство позволяет брать пятидневный отпуск в случае регистрации брака, но только за свой счет, что создает дополнительные финансовые трудности для новобрачных.