В еще одном округе Рязанской области отключат электричество

В Михайловском округе 27 мая запланировано отключение электроэнергии. По информации филиала АО «РОЭК» «Михайловский район электрических сетей», света не будет с 09:00 до 16:00. Отключение затронет потребителей на улице Лавренева в городе Михайлове. Работы проведут в рамках планового ремонта.