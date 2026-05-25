Ученые нашли способ лечения диабета первого типа без уколов инсулина
Ученые Университета Уппсалы генетически модифицировали клетки, вырабатывающие инсулин, так, что иммунная система перестает их атаковать. Это избавляет пациентов с диабетом первого типа от пожизненных уколов инсулина и токсичных препаратов, подавляющих отторжение.
Ученые нашли способ лечения диабета первого типа без уколов инсулина. Об этом сообщило издание «Лента. ру» со ссылкой на New England Journal of Medicine (NEJM:).
