Ученые нашли способ лечения диабета первого типа без уколов инсулина

Ученые Университета Уппсалы генетически модифицировали клетки, вырабатывающие инсулин, так, что иммунная система перестает их атаковать. Это избавляет пациентов с диабетом первого типа от пожизненных уколов инсулина и токсичных препаратов, подавляющих отторжение.