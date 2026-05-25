Суд назначил рязанской компании штраф за нарушения в обращении с агрохимикатами

6 августа 2025 года Управление провело внеплановую проверку СПК «Колос» для контроля за соблюдением правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ходе проверки выяснилось, что компания нарушила правила работы в системе учета пестицидов и не соблюдала регламенты, что затрагивало интересы пчеловодов.

Управление выдало предписание о необходимости устранить нарушения до 2 февраля 2026 года. Однако в феврале стало известно, что требование не было выполнено, и нарушения остались. В результате было решено возбудить дело об административном правонарушении против СПК «Колос». Материалы дела передали мировому судье для рассмотрения.

В мае 2026 года суд признал СПК «Колос» виновным в нарушении и назначил административный штраф.