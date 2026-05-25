Ставка по семейной ипотеке вырастет до 12%? Что изменится с 1 июля и почему это важно

С 1 июля семейную ипотеку ждёт перезагрузка: власти готовят дифференцированную ставку — она будет зависеть от количества детей:
- один ребёнок — 10-12% (сейчас 6%);
- двое детей — 6%;
- трое и больше — 4%.
Для семей с одним ребёнком платёж по кредиту может вырасти почти на четверть. Например, при займе 6 млн рублей на 20 лет ежемесячный платёж подскочит с 43 до 66 тысяч. Для регионального бюджета это ощутимо.
Чиновники объясняют: программа должна стать более адресной и мотивировать семьи на рождение второго и третьего ребёнка. Чем больше детей — тем ниже ставка.
При этом официального решения ещё нет. Участники рынка предупреждают: банки могут вовсе приостановить выдачу, пока условия не прояснятся. А некоторые эксперты допускают, что условия окажутся даже жёстче, чем обсуждается сейчас.
