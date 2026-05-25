Рязанский каноист Роман Ерлинеков взял бронзу Кубка мира в Китае

В китайском Бачжуне прошел этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в дисциплине «марафон». Участвовали спортсмены из 41 страны. Мастер спорта международного класса из рязанской спортшколы «Олимпиец» Роман Ерлинеков стал третьим в гонке каноэ-одиночке на 3,4 км. А на тяжелой дистанции 16 км он финишировал шестым.