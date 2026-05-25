Рязанские инспекторы ДПС оказали помощь пострадавшему в ДТП

В Михайловском районе Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции помогли пострадавшему в ДТП водителю до приезда медиков. Авария произошла 24 мая в 09:30 на 235-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 50-летний житель Скопина за рулем Lada Granta не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Инспекторы ДПС прибыли на место первыми и оказали мужчине первую помощь с использованием автомобильной аптечки.

Позднее водителя передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.