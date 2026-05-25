Рязанцы выразили недовольство пропускающими остановки автобусами

Об этом написали в соцсетях. По словам очевидцев, маршрутки № 77 и № 99 систематически не останавливаются на остановке «Тепличная». Отмечается, что водители проезжают мимо, даже когда на остановке стоят люди. «Особую сложность это создаёт для пользователей маршрута № 99 — именно он для многих остаётся единственным транспортным решением в этом районе», — пишут рязанцы.

