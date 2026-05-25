Рязанцы обменяли в «Монетную неделю» мелочи почти на 3,7 млн рублей

Жители Рязанской области сдали более 5 тонн мелочи в банки в рамках акции «Монетная неделя». Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Акция проходила с 6 по 18 апреля 2026 года. Монеты можно было без комиссии обменять на банкноты или зачислить на счет. Всего рязанцы вернули в оборот монет на сумму почти 3,7 млн рублей. Чаще всего приносили 10-копеечные монеты — более 324 тысяч штук. Реже всего встречались однокопеечные — 764 штуки.

Жители Рязанской области сдали более 5 тонн мелочи в банки в рамках акции «Монетная неделя». Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Акция проходила с 6 по 18 апреля 2026 года. Монеты можно было без комиссии обменять на банкноты или зачислить на счет.

Всего рязанцы вернули в оборот монет на сумму почти 3,7 млн рублей. Чаще всего приносили 10-копеечные монеты — более 324 тысяч штук. Реже всего встречались однокопеечные — 764 штуки.

Также в акции участвовали более 60 торговых точек региона. В некоторых из них обмен монет продолжается и после завершения «Монетной недели».