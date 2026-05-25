Рязанцу дали более 3 лет колонии за покупку наркотиков

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю по делу о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2025 года мужчина заказал через интернет наркотическое вещество для личного употребления и перевел деньги неизвестному продавцу. После оплаты он получил координаты тайника с запрещенным веществом.

Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность во время оперативно-розыскных мероприятий. Наркотик изъяли.

Суд приговорил рязанца к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.