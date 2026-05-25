Рязанцев предупредили о высокой пожарной опасности 26-27 мая

В Рязанской области 26-27 мая местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщили в МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности и по возможности ограничить время пребывания на улице. В ведомстве рекомендуют не находиться рядом с рекламными конструкциями, деревьями, линиями электропередачи и крышами зданий, а также быть осторожными при сильном ветре. В экстренных ситуациях можно звонить по телефонам 101 и 112.

На случай возможных отключений электричества жителям советуют заранее подготовить фонари и не использовать открытый огонь для освещения.

