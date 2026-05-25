Рязанца осудили за долг по алиментам более 30 000 рублей — он получил полгода условно

Московский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, который долго не платил алименты на несовершеннолетнего сына. Мужчина игнорировал решение суда без уважительных причин, из-за чего накопил долг свыше 30 000. С учетом позиции прокурора ему назначили наказание — 6 месяцев лишения свободы условно.

Рязанца осудили за долг по алиментам более 30 000 рублей — он получил полгода условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Московский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, который долго не платил алименты на несовершеннолетнего сына. Мужчина игнорировал решение суда без уважительных причин, из-за чего накопил долг свыше 30 000. С учетом позиции прокурора ему назначили наказание — 6 месяцев лишения свободы условно.