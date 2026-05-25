Россиян предупредили о возросшем риске заражения сальмонеллезом

С наступлением теплого сезона в России возрастает риск вспышек сальмонеллеза, особенно среди детей, отдыхающих в лагерях и домах отдыха. Об этом сообщила профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина. По словам эксперта, источниками инфекции могут стать куриные и утиные яйца, мясо, рыба и молочные продукты. Заболевание чаще всего поражает желудочно-кишечный тракт и может проявляться различными симптомами, включая слабость, высокую температуру, а также боли в животе и расстройства пищеварения. Шеина отметила важность профилактических мер, таких как проверка срока годности продуктов, правильное хранение яиц и тщательная термическая обработка пищи.

