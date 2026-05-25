«Россети Центр и Приволжье» отремонтируют 228 подстанций в Рязанской области

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» приступили к активной фазе подготовки электросетевого комплекса региона к отопительному сезону 2026-2027 годов. Специалисты выполнят ремонт: — оборудования на 20 подстанциях, включая несколько питающих центров 110 кВ в Рязани, Клепиковском и Кораблинском округах; — 208 трансформаторных подстанций 6-10 кВ; — более 144 км линий электропередачи всех классов напряжения.

Заменят: — 821 опору;

— около 13,9 тыс. изоляторов.

Расчистят более 1 650 гектаров просек от древесно-кустарниковой растительности. Это позволит снизить риск падения деревьев и веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. Завершить основной объем работ планируется до 30 сентября 2026 года.