Публичный дом на рязанской сцене. Хабаровский театр приехал на гастрол...
Хабаровский краевой театр драмы привез в Рязань «Яму» п...
22 мая 14:26
823
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 889
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
3 168
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
5 118
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
РГАТУ отпраздновал 77-летие
22 мая в Студенческом дворце культуры Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 77-й годовщине со дня основания вуза. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. В зале собрались представители региональной власти, министерств, сельхозтоваропроизводители, преподаватели, сотрудники и студенты.

В зале собрались представители региональной власти, министерств, сельхозтоваропроизводители, преподаватели, сотрудники и студенты.

Временно исполняющая обязанности ректора Елена Правдина подчеркнула:

«77 лет наш университет остаётся главной кузницей кадров для агропромышленного комплекса Рязанской области. Сегодня мы не просто вспоминаем славную историю — мы создаём будущее. И я уверена: с такой командой студентов, преподавателей и партнёров нас ждут только победы».

С приветствием к коллективу и студентам обратился министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Игоревич Филиппов.

«РГАТУ — это надёжный фундамент нашего регионального АПК. Выпускники университета сегодня работают во многих предприятиях региона, внедряют инновации, вводят новые земли в сельскохозяйственный оборот, а созданная научная база позволяет готовить новую плеяду специалистов», — заявил он.

Многие сотрудники, преподаватели и студенты были отмечены почетными наградами, в числе которых Благодарности Губернатора Рязанской области, Почётные знаки, награды профильных министерств и ведомств.

Важность межотраслевого взаимодействия подчеркнул председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Рязанской областной Думы Николай Пласкунов.

«Агротехнологический университет — вуз с богатой историей, позволяющий молодым людям получать востребованное образование для многих отраслей производства. Желаю всем сотрудникам и студентам университета только уверенного движения вперёд», — сказал Николай Пласкунов.

Со сцены поздравления и слова поддержки прозвучали от представителей агробизнеса: ООО «АгроИнвестГрупп Рязань», ООО «Русская Аграрная Группа», ООО Агромолкомбинат «Рязанский».

Финалом праздника стала концертная программа с участием солистов и творческих коллективов университета — «Танцмагия», «Сту-Дэрк», «Вне слов», Народного ансамбля вузов Рязани и сводного ансамбля РГАТУ.

Как отметили в пресс-службе вуза, 77-летие РГАТУ стало днём единства прошлого, настоящего и будущего. Университет продолжает готовить кадры, способные решать задачи продовольственной безопасности региона и страны.