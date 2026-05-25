Путин посетит Казахстан с официальным визитом с 27 по 29 мая

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом с 27 по 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, передает НСН. Поездка осуществляется по приглашению Токаева, и в ходе визита лидеры двух стран обсудят вопросы укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства. Важным событием визита станет Евразийский экономический форум, который пройдет 28 мая с участием глав государств Евразийского экономического союза. На следующий день, 29 мая, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.