Путин подписал закон о защите арестованных за границей силами армии

Глава государства разрешил привлекать Вооруженные силы для защиты граждан России, которые были задержаны или преследуются по решению иностранных судов без участия российской стороны. Также закон касается решений международных инстанций, если их полномочия не признаны Москвой или не основаны на резолюции Совбеза ООН. Документ вступит в силу через десять дней после публикации.

