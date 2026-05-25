Пропавших под Липецком отца и сына нашли: один мертв, второй в розыске

22 мая 42-летний Алексей Крапивин и его сын Артем ехали на машине из Липецка домой, но так и не вернулись. Родственники начали беспокоиться, когда связь с ними прервалась. В ходе поисков в лесу обнаружили их автомобиль. Рядом лежало тело отца со следами насильственной смерти. Где сейчас находится сын — неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух человек (один пока считается пропавшим).

Фото: ПСО «ЛизаАлерт».