При ударе БПЛА по колледжу в ЛНР погибли 18 человек

При ударе БПЛА по колледжу в Старобельске в ЛНР погибли 18 человек. Об этом 23 мая сообщил «Ъ» со ссылкой на омбудсмена по правам ребенка в республике Инну Швенк.

ВСУ ударили по колледжу педуниверситета в ночь на 22 мая. Как отмечали в СК, в момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. Три здания образовательного учреждения полностью разрушены.

Инна Швенк рассказала «Ъ», что среди погибших несовершеннолетних нет. Из-за атаки пострадали 60 человек. Среди них — 16 несовершеннолетних. Госпитализированы двое.

Как сообщила омбудсмен, семьям погибших и пострадавшим окажут помощь. На месте работают специалисты-психологи.

Со ссылкой на правительство ЛНР уточняется, что личности 17 из 18 погибших студентов установлены. Среди них в основном — учащиеся 2006-2007 годов рождения, самая старшая — 2003 года рождения. Также спасатели установили личности 43 пострадавших. Местонахождение еще четырех человек пока неизвестно.

Возбуждено уголовное дело о теракте. В Старобельском муниципальном округе ввели режим ЧС.