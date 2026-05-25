Представители родителей будут дежурить на пунктах ЕГЭ

Во всех пунктах проведения ЕГЭ в 2026 году будут находиться представители родителей. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, родители смогут сообщать о возможных нарушениях во время экзаменов через платформу обратной связи с помощью QR-кодов.

Глава Рособрнадзора пояснил, что после поступления жалобы специалисты смогут изучить видеозаписи, проверить обстоятельства и только затем принимать решение.

«Мы не боимся критики, мы готовы решать проблемы детей», — подчеркнул Музаев.