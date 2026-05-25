Полицейские поймали курьера мошенников, забравшего у рязанца около 3,5 млн

Жертвой аферистов в Рязани стал 63-летний работник транспортной организации. Мужчине две недели звонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов и запугивали уголовным преследованием якобы за финансирование ВСУ. В результате потерпевший обналичил накопления, взял кредит и передал около 3,5 млн рублей для «декларирования» курьеру. Мужчина встретился с неизвестным в Лесопарке. Вскоре рязанец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Рязанские полицейские задержали 47-летнего курьера мошенников из Москвы. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Жертвой аферистов в Рязани стал 63-летний работник транспортной организации. Мужчине две недели звонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов и запугивали уголовным преследованием якобы за финансирование ВСУ.

В результате потерпевший обналичил накопления, взял кредит и передал около 3,5 млн рублей для «декларирования» курьеру. Мужчина встретился с неизвестным в Лесопарке. Вскоре рязанец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след курьера. Во время командировки в столицу сыщики установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Полицейские выяснили, что неработающий мужчина ранее согласился на «легкий» заработок и по указанию анонимного куратора приехал в Рязань. Забрав деньги у обманутого жителя, злоумышленник вернулся Москву и передал средства другому курьеру.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Оперативники доставили мужчину в Рязань для проведения следственных действий. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.