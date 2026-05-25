Около моста через Оку произошло ДТП

Авария случилась ночью 24 мая около моста через Оку в сторону Рязани. Судя по кадрам, после ДТП одна из легковушек врезалась в дорожное ограждение. На месте происшествия заметили полицейских. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.