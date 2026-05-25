На улице Островского в Рязани запретят парковку большегрузов

В Рязани с 14 июня планируют запретить парковку большегрузных автомобилей на участке улицы Островского. Ограничения введут на отрезке от улицы Строителей до улицы Черновицкой с обеих сторон дороги. Как уточняется, меры связаны с повышением безопасности дорожного движения и созданием более комфортной транспортной среды.

На участке установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и указанием видов транспортных средств.