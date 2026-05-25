На площади у вокзала Рязань-1 обновили памятник электровозу

На площади перед вокзалом Рязань-1 провели косметический ремонт памятника-электровоза. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Специалисты очистили экспонат от загрязнений, восстановили лакокрасочное покрытие и проверили герметичность остекления кабины машиниста.

Также специалисты осмотрели основание и рельсошпальную решетку под электровозом, чтобы оценить их состояние.

В работах участвовала бригада из 10 сотрудников эксплуатационного локомотивного депо Рязань и Рязанской дистанции гражданских сооружений. Ремонт занял три дня.

Памятник первому электровозу серии Н-О № 001 установили в Рязани в августе 2022 года.

