На Лыбедском бульваре в Рязани открылись пять фудтраков «СТАНЦИЯ» от ЦРКИ

В рамках фестиваля ГТО-2026 прошел Фестиваль уличной еды, где объявили об официально открытии «Резиденции вкуса» — сети мобильных точек питания. Каждый фудтрак специализируется на своём: азиатская кухня, русские пельмени и блины, гриль, мясо и рыба. Посетителей угощали бургерами, хот-догами, проводили мастер-классы и концерты.

Посетителей угощали бургерами, хот-догами, проводили мастер-классы и концерты. Главная цель, по словам организаторов из Центра развития креативных индустрий (тех самых, без которых в Рязани не обходится ни одно крупное мероприятие), — накормить туристов и горожан вдоль Большого пешеходного маршрута и создать комфортные условия для их пребывания на пешеходных площадках.