«Ъ»: на федеральных трассах планируют повысить разрешенную скорость

Власти планируют увеличить допустимую скорость на ряде федеральных трасс. Об этом пишет «Коммерсантъ». Глава Росавтодора Роман Новиков сообщил, что на отдельных участках трассы «Таврида» в Крыму ограничение скорости могут повысить с 90 до 110 км/ч уже к концу 2026 года. Для этого на дороге устанавливают стационарное освещение. Также повысить скоростной режим до 110 км/ч планируют на участках трасс М-3 «Украина» и М-4 «Дон» после завершения реконструкции.

Власти планируют увеличить допустимую скорость на ряде федеральных трасс. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Глава Росавтодора Роман Новиков сообщил, что на отдельных участках трассы «Таврида» в Крыму ограничение скорости могут повысить с 90 до 110 км/ч уже к концу 2026 года. Для этого на дороге устанавливают стационарное освещение.

Также повысить скоростной режим до 110 км/ч планируют на участках трасс М-3 «Украина» и М-4 «Дон» после завершения реконструкции.

В Росавтодоре пояснили, что решение о повышении скорости принимают индивидуально после оценки состояния дороги, инфраструктуры и уровня аварийности.

Сейчас скорость до 110 км/ч уже разрешена на ряде федеральных трасс, включая участки М-2 «Крым», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия». На некоторых дорогах «Автодора» водители могут разгоняться до 130 км/ч.

При этом регионы пока не спешат увеличивать лимиты скорости на своих дорогах.