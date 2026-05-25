МТС закрыла «белые пятна» на популярных автомобильных дорогах Рязанской области

Благодаря установке дополнительных базовых станций стандарта LTE-900 быстрый доступ в сеть появился в селе Лобановские выселки, расположенного неподалеку от участка федеральной трассы М4 «Дон» и региональной трассы Михайлов-Скопин-Тамбов. Сеть LTE заработала также в деревне Щелево Кораблинского района, через которую проходит региональная автодорога «Скопин — Кораблино».

МТС запустила новое телеком-оборудование в деревне Щелево Кораблинского района и в селе Лобановские Выселки Михайловского района. Вдоль этих населенных пунктов пролегают популярные среди жителей Рязанской области федеральные и региональные автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Запуск новых базовых станций позволит автолюбителям на этих участках автодорог обновлять онлайн-карты на навигаторе, узнавать дорожную обстановку, обмениваться сообщениями, созваниваться с родными, а в случае необходимости — оперативно связаться с экстренными службами. «Появление сети LTE в малых населенных пунктах часто улучшает не только жизнь местных жителей, но и положительно сказывается на расположенных рядом объектах инфраструктуры.

В данном случае, мы запустили 4G вдоль популярных у жителей региона автомобильных трасс, как федерального, так и регионального значения. Ранее мы также обновили оборудование в деревне Малиновка вблизи дороги „Золотое кольцо“. В наших планах продолжить планомерное развитие сети, в том числе и вдоль железнодорожных путей сообщения», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.