Мошенники начали использовать поддельные голоса публичных сотрудников СК и МВД

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для подделки голосов публичных сотрудников, включая представителей Следственного комитета и МВД России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что с 2025 года фиксируются случаи синтеза голосов в режиме реального времени, что позволяет аферистам имитировать голоса родственников или должностных лиц.

Кроме того, преступники используют нейросети для создания фальшивых документов, таких как удостоверения и справки. В МВД подчеркнули, что такие подделки часто отличаются отсутствием мелких деталей и имеют искаженный фон. Также злоумышленники генерируют синтетические видеообращения известных личностей с предложениями о «государственных выплатах» или акциях.

Аферисты также применяют автоматизированные системы для рассылки фишинговых сообщений, учитывающих информацию о жертвах, собранную из открытых источников.

В связи с этим МВД призывает граждан быть бдительными и проверять информацию перед тем, как реагировать на подобные обращения.