Курьер мошенников из Рязани забрал у 85-летней курянки деньги

Курьер мошенников из Рязани забрал у 85-летней пенсионерки из Курска деньги. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Аферист позвонил женщине и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что произошло ДТП с участием родственницы курянки. Как сообщал незнакомец, внучка стала виновницей аварии, в которой пострадал человек. Неизвестный потребовал деньги, чтобы спасти родственницу.

Через полчаса к потерпевшей приехал мужчина, которому она отдала 350 тысяч рублей. Спустя время внучка вернулась домой.

Полицейские поймали пособника мошенников. Житель Рязани оказался причастен к аналогичным преступлениям на территории соседнего региона. Мужчина рассказал, что откликнулся на объявление о преступном заработке, осознавая возможные последствия. Он получал координаты от куратора, забирал сбережения и оставлял себе часть в качестве вознаграждения.

Расследование уголовного дела продолжается.