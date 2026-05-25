Как рязанцам не попасться на уловки мошенников — советы полиции

Не стоит отвечать на сообщения с неизвестных номеров с обещаниями призов или компенсаций. Ни в коем случае нельзя называть по телефону личные данные и коды из смс. Если звонят якобы из банка — лучше прерваться и перезвонить в офис самим. В МВД также попросили объяснить эти правила пожилым родственникам. Если же человека уже обманули — нужно немедленно обращаться в полицию.

Полицейские напомнили, что нельзя верить звонкам о попавшем в беду родственнике — надо сразу перезванивать тому, о ком идет речь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Не стоит отвечать на сообщения с неизвестных номеров с обещаниями призов или компенсаций. Ни в коем случае нельзя называть по телефону личные данные и коды из смс. Если звонят якобы из банка — лучше прерваться и перезвонить в офис самим. В МВД также попросили объяснить эти правила пожилым родственникам. Если же человека уже обманули — нужно немедленно обращаться в полицию.